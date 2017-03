Allgemein | STAR NEWS

Adele: Geheimer Twitter-Account

Adele (28) möchte wissen, was auf Twitter abgeht.

Natürlich hat die Sängerin ('Hello') einen eigenen Account, dem fast 28 Millionen Menschen folgen. Doch wie sei bei einem Konzert in Brisbane, Australien verriet, musste sie die Kontrolle über den Account abgeben. Jetzt ist ihr Management dafür verantwortlich, was über den Adele-Twitter-Account gepostet wird - und das findet die Musikerin nicht wirklich gut.

"Ich darf nicht mehr über meine eigene Twitter-Seite posten, weil ich immer eine so große Klappe habe und oft die falschen Dinge sage. Also wurde mir das Privileg genommen", erklärte sie den Zuschauern laut der britischen 'Sun'.

Aber Adele wäre nicht Adele, wenn sie nicht einen ausgefuchsten Plan entwickelt hätte: "Sie wissen nicht, dass ich einen geheimen Account habe. Okay, jetzt wissen sie es, weil ich es verraten habe. Mit 'sie' meine ich übrigens mein Management."

Da war sie wohl, die selbst erwähnte große Klappe. Jetzt ist das Geheimnis raus und Adeles Management weiß Bescheid. Wie es mit ihren Accounts auf Facebook und Instagram aussieht, ist nicht bekannt. Vielleicht darf Adele sich hier ja noch frei austoben. Es ist übrigens nicht unüblich, dass das Management den Social Media-Account eines Promis führt, Adele widerfährt hier also keine besondere Gemeinheit.