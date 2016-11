Allgemein | STAR NEWS

Adele: Die Pause wird für ein Baby genutzt

Adele (28) bastelt nun an weiterem Nachwuchs.

Die Sängerin ('Hello') gab am Montagabend [21. November] ihr letztes Konzert des Jahres in Phoenix, Arizona. Wenn sie im Februar wieder in Australien die Bühne betritt, könnte sie bereits schwanger sein!

Denn ihren Fans verriet die stimmgewaltige Künstlerin kurz vor ihrem Abschied noch ein paar freudige Pläne: "Ich habe es geschafft!", erklärte sie zunächst ihrem Publikum, bevor sie ein letztes Mal in die Menge winkte. "Ich sehe euch auf der anderen Seite. In ein paar Jahren werde ich wieder zurück sein, ihr werdet mich nicht los. Ich bin jetzt weg, um ein weiteres Baby zu bekommen!"

Schon zuvor machte Adele kein Geheimnis daraus, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihren Sohn Angelo wünscht. "Mein Sohn wird sehr bald vier", so der Star während eines Konzertes in Nashville im Oktober. "Deswegen bin ich sehr emotional. Ich habe das Gefühl, dass sie mit vier Jahren keine Babys mehr sind. Meine Gebärmutter meldet sich deswegen gerade ein wenig, sie sagt: 'Baby, Baby, Baby. Ich brauche ein Baby!"

Damals erklärte Adele allerdings auch, dass sie (noch) nicht in anderen Umständen sei. "Ich werde bis Ende der Tour nicht schwanger werden."

Ob nun also endlich der Zeitpunkt gekommen ist, Adeles Gebärmutter wieder glücklich zu machen?