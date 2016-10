Allgemein | STAR NEWS

Adele: Bald wieder ein Baby?

Adele (28) möchte wieder Mama eines Babys werden.

Die Popqueen sprach auf einem Konzert in Nashville in Texas über diesen frommen Wunsch. Auf der Bühne sagte sie dem britischen 'Daily Mirror' zufolge: "Mein Sohn wird sehr bald vier Jahre alt. Ich werde deswegen sehr emotional, weil ich das Gefühl habe, wenn er erst mal vier Jahre alt ist, dann ist das nicht mehr mein richtiges Baby. Mein Körper brennt schon ein bisschen darauf. Er schreit förmlich: 'Baby, Baby, Baby, ich brauche ein Baby, ich brauche ein Baby!'" Bei einem so starken Statement hoffen die Fans natürlich auf eine freudige Nachricht, aber die Sängerin versicherte: "Ich bin noch nicht schwanger und das werde ich auch nicht bis zum Ende der Tour." Ihre aktuelle Konzertreihe läuft noch bis in den November 2016.

Ihre Meinung hat sie offenbar schnell geändert, denn noch im Juli erzählte die Chartstürmerin auf einem Konzert in Minnesota, dass sie keine Schwangerschaftspläne verfolge: "Ich glaube nicht, dass ich ein weiteres Kind haben kann. Ich meine, klar kann ich. Aber ich möchte keine zwei Kinder haben, glaube ich."

Ihr erstes Kind Angelo ist der Mittelpunkt für die junge Mutter. Ob Adele ihrem Sprössling ein Geschwisterchen schenken wird, bleibt erstmal abzuwarten.